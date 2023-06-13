Путин подписал закон, обновляющий требования к виноделам и расширяющий поддержку отрасли

Авторы инициативы ставили целью восполнение правовых пробелов, обнаруженных за три года применения закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, призванный улучшить учет виноградных насаждений, закрепить технологические правила производства вин в виде единого исчерпывающего документа, а также обеспечить дополнительную поддержку отрасли. Соответствующий документ опубликован.

Как поясняли авторы инициативы, они постарались восполнить правовые пробелы, обнаруженные за три года применения закона "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".

В частности, в законе закрепляется понятие "закладки виноградных насаждений", определяются виды винодельческой продукции, производимой в России. Уточняется порядок ведения реестра виноградных насаждений. Устанавливается, что для определения границ виноградников (с указанием координат) может использоваться система ГЛОНАСС.

Кроме того, виноделов обяжут создавать паспорт виноградного насаждения на бумажном носителе и направлять в федеральную саморегулируемую организацию (СРО) в виде электронного образа документа. Затем федеральная СРО будет направлять такие паспорта в Минсельхоз. Россельхознадзор будет проводить инвентаризацию виноградных насаждений не реже одного раза в два года в отношении каждого виноградного насаждения.

Утверждать порядок сбора данных о виноградниках и ведения их паспортов (включая правила составления такого документа и внесения в него изменений) теперь будет Минсельхоз - эти полномочия переданы ему от правительства РФ. Также министерство будет определять, какие технологические средства, приемы и операции разрешены при производстве вин.

Как отмечали законодатели, принятие технологических правил производства такой продукции с учетом мирового опыта и предложений самих производителей позволит повысить качество российских вин.

Ординарные вина и информация на этикетке

Закон также уточняет понятие "ординарные вина". Сейчас под ними понимаются напитки, которые поступают на розлив после 1 января года, следующего за годом сбора урожая. Теперь к ним предлагается относить "вина и крепленые вина, поступающие на розлив и оформление без выдержки по истечении 90 дней после завершения процесса брожения".

По словам парламентариев, это важно с учетом импорта из государств, географически расположенных в южном полушарии, где урожай собирают в другое время.

Помимо этого, документ расширяет перечень информации, которую нужно обязательно доводить до потребителя. С 1 марта 2024 года на этикетку и контрэтикетку таких товаров должны наноситься данные о виде и производителе продукции.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года, за исключением положений, касающихся инвентаризации виноградных насаждений, правил производства винодельческой продукции, новых требований об информировании потребителей. Эти нормы начнут действовать с 1 марта 2024 года.