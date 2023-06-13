В Зимбабве началась гиперинфляция

Ухудшение финансовой ситуации происходит в условиях подготовки к президентским выборам

ПРЕТОРИЯ, 13 июня. /ТАСС/. Экономика Зимбабве вступила в фазу гиперинфляции. Об этом, как сообщил во вторник зимбабвийский новостной портал Bulawayo 24, заявил профессор прикладной экономики американского Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке.

"Зимбабве официально вступила в фазу гиперинфляции, когда уровень инфляции повышается на 50% по сравнению с предыдущими 30 днями, - отметил он. - Сейчас инфляция достигла 194% в месяц".

В начале июня власти Зимбабве смягчили контроль над обменным курсом национальной валюты - зимбабвийского доллара - по отношению к доллару США. В результате на потребительском рынке произошел резкий подъем цен. Так, на минувшей неделе стандартная буханка хлеба подорожала с 2 800 зимбабвийских долларов до 9 999.

Либерализация курса зимбабвийского доллара привела в последние недели к его сильному падению относительно доллара США. По итогам последних валютных торгов, которые провел 7 июня Резервный банк Зимбабве (центробанк), 1 доллар США стоил 4 868 зимбабвийских долларов. На вторичном рынке за $1 сейчас дают 6 200 зимбабвийских долларов, передает южноафриканская радиостанция SABC.

Ухудшение финансовой ситуации происходит в Зимбабве в условиях подготовки к президентским выборам, которые назначены на 23 августа.