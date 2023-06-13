Минфин: основной задачей бюджетной политики в 2022 году было реагирование на новые вызовы

По итогам 2022 года федеральный бюджет России был исполнен с дефицитом в 3,3 трлн рублей, или 2,1% ВВП, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Основными задачами бюджетной политики РФ в 2022 году являлись своевременное реагирование на новые вызовы, а также достижение приоритетных целей социально-экономического развития, сообщается на сайте Минфина РФ.

"Бюджетная отчетность об исполнении федерального бюджета за 2022 год и законопроект об утверждении годового отчета одобрены правительством РФ. Основной задачей бюджетной политики в 2022 году являлось своевременное реагирование на новые вызовы, а также достижение приоритетных целей социально-экономического развития", - говорится в сообщении.

По итогам 2022 года федеральный бюджет РФ был исполнен с дефицитом в 3,3 трлн рублей, или 2,1% ВВП.

Доходы и расходы

Так, доходы составили 27,8 трлн рублей, что на 2,5 трлн рублей больше по сравнению с 2021 годом. "Рост связан с увеличением нефтегазовых доходов на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на нефть и газ природный. При этом динамика поступлений ненефтегазовых доходов в 2022 году сохранилась на уровне 2021 года, общий объем поступлений составил 16,2 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

Расходы в прошлом году выросли по сравнению с 2021 годом на 6,4 трлн рублей. Такой рост связан с масштабными мерами поддержки граждан и экономики в условиях внешнего санкционного воздействия. "Например, в прошлом году была обеспечена внеочередная индексация на 10% с июня 2022 года МРОТ, прожиточного минимума, пенсий неработающим гражданам - 488,7 млрд рублей", - указывается в сообщении.

Обеспечено финансирование новой выплаты на детей от 8 до 17 лет включительно - 410,5 млрд рублей. Расходы федерального "детского бюджета" в 2022 году выросли на 39,5%, до 2,4 трлн рублей. Также реализованы мероприятия по поддержке рынка труда (16,1 млрд рублей) и программа льготного кредитования малого бизнеса, предоставлена отсрочка по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 года отдельным категориям плательщиков (772,2 млрд рублей), отмечается в сообщении.

Помимо этого, началась масштабная программа ремонта школ, продолжены программы строительства кампусов университетов, новых школ и дошкольных учреждений, программы горячего питания школьников младших классов, модернизации первичного звена здравоохранения, программа "Пушкинская карта". Были также приняты меры по интеграции новых регионов в состав Российской Федерации.

Как указали в Минфине, исполнение по расходам составило 97,5% к уточненной росписи, что соответствует уровню 2021 года и остается самым высоким за последние 6 лет.

Бюджеты регионов

Другой блок бюджетной отчетности касается бюджетов регионов. "Так, в прошлом году региональные бюджеты были исполнены с профицитом - 50,6 млрд рублей. Наблюдался рост доходов консолидированных бюджетов регионов (на 12,1%), значительное увеличение капитальных вложений регионов, снижение рыночного долга, а также сокращение просроченной кредиторской задолженности по оплате труда", - сказано в сообщении.