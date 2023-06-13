Deutsche Bank возобновил конвертацию АДР "Мечела" с 9 июня

Торги ценными бумагами компании были остановлены 28 февраля 2022 года, сняты с листинга - 3 января 2023 года

ТАСС, 13 июня. Банк-депозитарий "Мечела" Deutsche Bank Trust Company Americas возобновил конвертацию американских депозитарных расписок (АДР) в обыкновенные и привилегированные акции "Мечела", говорится в сообщении компании.

"ПАО "Мечел", ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает, что банк-депозитарий Deutsche Bank Trust Company Americas 9 июня 2023 года возобновил конвертацию американских депозитарных расписок на обыкновенные и привилегированные акции компании, в обыкновенные и привилегированные акции ПАО "Мечел", - говорится в сообщении.

6 декабря 2022 года Нью-Йоркская фондовая биржа сообщила компании о своем решении начать процедуру делистинга двух ценных бумаг "Мечела" с Нью-Йоркской фондовой биржи - АДР на обыкновенные акции и АДР на привилегированные акции. Торги ценными бумагами компании были остановлены 28 февраля 2022 года, сняты с листинга - 3 января 2023 года.

Биржа определила, что ценные бумаги компании не подходят для листинга ввиду объявления Deutsche Bank, депозитария по программам АДР компании, о намерении прекратить депозитарные соглашения по ценным бумагам компании, с вступлением решения в силу 7 декабря 2022 года.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.