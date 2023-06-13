Росэнергоатом заверил, что ядерная безопасность на ЗАЭС будет обеспечена полностью

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа отметил, что для обеспечения необходимого для охлаждения ЗАЭС количества воды направлена передвижная насосная станция со Смоленской АЭС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ядерная безопасность на Запорожской АЭС (ЗАЭС) будет обеспечена в полном объеме на фоне ситуации с разрушением плотины Каховской ГЭС. Об этом во вторник заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы можем достаточно уверенно говорить о том, что ядерная безопасность на Запорожской атомной электростанции будет обеспечена в полном объеме", - сказал он.

Карчаа отметил, что для обеспечения необходимого для охлаждения ЗАЭС количества воды со Смоленской АЭС направлена передвижная насосная станция. "Это еще один источник пополнения", - подчеркнул он.

Карчаа добавил, что "источник зла для ядерной безопасности - <...> это украинский режим". "Если будут применены любые международные усилия, которые исключили бы возможность применения Украиной беспилотных летательных аппаратов, если бы нашлись силы, которые исключили бы из повестки дня украинского режима вариант, связанный с силовым захватом станции, как способ решения проблемы, то со всем остальным мы бы справились. <...> Угроза исходит с той стороны Днепра. Не будет этой угрозы - со всем остальным мы справимся, и ядерная безопасность будет обеспечена", - указал он.

Ранее во вторник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что непосредственной угрозы для ЗАЭС после прорыва Каховской ГЭС сейчас нет.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров, в настоящий момент вода спадает. В зоне подтопления находились 35 населенных пунктов и территорий. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют.