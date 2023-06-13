Проект об электронном обмене банков с опекой при сделках с недвижимостью внесли в Госдуму

В органы опеки можно будет обращаться через МФЦ и с помощью портала "Госуслуги"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об использовании единой системы межведомственного электронного взаимодействия для обмена данными между органами опеки и банками при сделках с недвижимостью несовершеннолетних. Документ размещен в думской электронной базе во вторник.

"Необходимо обеспечить информационное взаимодействие кредитных организаций с органами опеки и попечительства полностью в электронном формате с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия для получения согласия на совершение сделок с недвижимым имуществом несовершеннолетних", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что законопроект дополняет перечень способов обращения граждан в органы опеки и попечительства для получения предварительного согласия на отчуждение жилого помещения. Так, в органы опеки можно будет обращаться не только лично, но и через МФЦ. Также это можно будет сделать с помощью портала "Госуслуги", добавляется в документе.

Кроме того, в пояснительной записке уточняется, что выдача документов будет по выбору заявителя - либо органами опеки и попечительства в форме бумажного документа, либо в форме электронного документа в личном кабинете портала госуслуг. Также при наличии согласия заявителя данные документы в электронной форме могут быть направлены через единую систему электронного взаимодействия в органы, в том числе кредитные организации, предоставляющим ипотечные жилищные кредиты гражданам.

В документе поясняется, что цифровизацию полномочий предлагается провести за счет и в пределах имеющейся штатной численности и предусмотренных бюджетных средств на соответствующий финансовый год. Кроме того, необходимо доработать региональные информационные системы в соответствии с проектируемыми изменениями. Так, проектом закона определен особый порядок вступления его в силу - по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.