Греф ожидает рост экономики России в 2023 году на уровне порядка 2%

Глава Сбербанка отметил, что в течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Российская экономика по итогам 2023 года покажет рост около 2% и восстановится до прежних объемов в течение двух лет, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК.

"Наш прогноз на этот год - экономика закончит ростом. Каким - пока сказать сложно, но наш прогноз - порядка 2%, и это хороший результат. В течение двух лет экономика восстановится до прежних объемов и показателей своего развития", - сказал он.

Греф при этом отметил, что не ожидает стагнационных процессов в экономике.

"Что касается будущего, я бы не сказал, что я отношусь к пессимистам, которые говорят о том, что ждет стагнация. <….> Сегодня признаки того, что возможна рецессия, есть. Возможно ли такое, что мы столкнемся в ближайшие годы с мировым экономическим кризисом? Ответ: возможно. И в этом случае это, конечно же, скажется и на нашей экономике. Но если снижающиеся темпы экономического роста в мире все-таки будут сохраняться и мы не увидим катаклизмов, то мы увидим, что в ближайшие три года российская экономика будет продолжать расти, потенциал у нее для этого есть", - отметил глава Сбербанка.