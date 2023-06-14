Греф предложил приватизировать НСПК или создать еще одного игрока на рынке платежных услуг

Глава Сбербанка также выразил мнение, что стабильность макроэкономики и рыночность институтов дают устойчивость экономике России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Конкуренция должна быть на рынке платежных услуг РФ, поэтому Национальная система платежных карт (НСПК) могла бы быть продана участникам рынка или должен появится еще один рыночный игрок, считает глава Сбербанка Герман Греф. Такое мнение он высказал в интервью РБК.

"Сейчас не готов обсуждать, потому что нет конкретных планов. Но в целом было бы неплохо, если бы либо НСПК изменила свой статус и была продана участникам рынка, как изначально предполагалось, чтобы банки стали ее участниками, либо в конце концов появился еще один рыночный игрок, чтобы можно было сравнивать качество услуг и влиять на ценообразование", - сказал он, указав, что возможность конкуренции на этом рынке сейчас обсуждается его участниками.

Греф отметил, что вряд ли это возможно в рамках Сбербанка. "Для этого все-таки нужно согласие участников рынка и согласие со стороны государства, потому что сейчас многие механизмы уже созданы под одного игрока. Так что я не верю, что мы (Сбер), если захотим, сумеем создать такую альтернативу. Это должна быть в первую очередь установка со стороны государства", - указал он.

Греф также считает, что очень важно поддерживать макроэкономическую стабильность и рыночность всех институтов.

"Очень важно поддерживать макроэкономическую стабильность и рыночность всех институтов. Только это может нам дать устойчивость. Минфин себя ведет как абсолютно рыночный игрок. Он размещает рыночные займы на рыночных условиях. И рыночные игроки приобретают ОФЗ, в том числе мы как крупнейший покупатель. И собираемся это делать и в будущем. В бюджете установлен лимит на привлечение для покрытия дефицита, который в этом году будет не очень значимый: по нашим оценкам, между 2 и 3% ВВП. Для такого года это очень немного. И привлечение как источник покрытия дефицита - это абсолютно нормальная рыночная практика", - сказал он.

Греф убежден, что рыночность российской экономики является принципиально важным моментом. "Все рыночные институты сохраняют свою значимость. И российский бюджет не подвергся каким-то таким искусственным конструкциям, которые в конечном итоге очень сильно снижают устойчивость в целом макроэкономики. И такой очень квалифицированный подход всей правительственной экономической команды привел к тому, что мы имеем сегодня достаточно устойчивую ситуацию в экономике", - пояснил он.