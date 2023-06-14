Посол Белоруссии планирует встречи с губернаторами 18 российских регионов на ПМЭФ

Дмитрий Крутой также собирается принять участие в заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества с Ленинградской областью и посетить некоторые объекты Санкт-Петербурга

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой прибыл в Санкт-Петербург, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) у него запланированы встречи с губернаторами 18 российских регионов. Об этом сообщило посольство республики в Москве.

"Посол Беларуси Дмитрий Крутой прибыл в Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале диппредставительства. По его данным, в программе рабочей поездки посла участие в заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества с Ленинградской областью, посещение ряда объектов Санкт-Петербурга и встречи с губернаторами 18 российских регионов на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он пройдет с 14 по 17 июня, главная тема - суверенное развитие - основа справедливого мира. Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.