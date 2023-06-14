МТС запустил программу бесплатной связи при покупке смартфона

Она действует в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сотовый оператор МТС запустил в пилотном режиме в России программу подключения бесплатной связи до года при покупке смартфона. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"ПАО "МТС" объявляет о запуске первой в России программы бесплатной связи при покупке любого смартфона. Новые абоненты смогут не платить за услуги связи до 12 месяцев", - сказали в пресс-службе.

В МТС отметили, что в программе участвуют все смартфоны, представленные в розничной сети и в интернет-магазине МТС, а для того, чтобы получить бесплатную связь на срок от 3 до 12 месяцев покупателю необходимо подключить тарифный план "Тарифище".

"Пилотный проект запущен в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. В дальнейшем проект может быть масштабирован во всех регионах присутствия МТС", - добавили в компании.

Подобная опция действует у операторов в Европе и США. При покупке в салоне связи может потребоваться номер социальной страховки и паспорт.