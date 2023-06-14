"Известия": в РФ хотят запустить эксперимент по проведению трансграничных расчетов с ЦФА

Зампред Центробанка Алексей Гузнов отметил, что сначала нужно внести изменения в регулирование об экспериментально-правовых режимах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти планируют запустить эксперимент по использованию цифровых финансовых активов (ЦФА) для проведения трансграничных расчетов. Об этом в среду сообщает газета "Известия" со ссылкой на зампреда Центробанка Алексея Гузнова.

По словам зампреда ЦБ, сначала нужно внести изменения в регулирование об экспериментально-правовых режимах. Законопроект готовят к первому чтению в Госдуме, передает газета. Второй этап будет представлять собой эксперимент по обращению ЦФА и их использованию в международных сделках, подчеркнул Гузнов. По его словам, использование цифровых активов сможет увеличить эффективность внешнеторговой деятельности. Он уточнил, что внутри страны расчеты с ЦФА будут запрещены.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил газете, что во время эксперимента будут обращаться цифровые валюты центральных банков, а также токены, которые выпускает российский бизнес вместе с иностранным. При этом иностранные граждане должны быть участниками российских информационных систем, передают "Известия" комментарий депутата.

Аксаков надеется, что соответствующие поправки Госдума примет в весеннюю сессию, а эксперимент начнется во второй половине года.

В Минфине РФ "Известиям" сообщили, что ведомство разрабатывало законопроект вместе с Центробанком.