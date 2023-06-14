Reuters: в Южной Корее зафиксировали самый низкий с 1999 года уровень безработицы

По данным агентства, он составил 2,5%

СЕУЛ, 14 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в Южной Корее с учетом сезонных колебаний снизился до 2,5%, что является самым низким показателем с момента начала соответствующих подсчетов в июне 1999 года. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

По данным Министерства финансов республики, рост числа рабочих мест продолжается, даже несмотря на сокращение населения страны. Ведомство также отмечает постепенное восстановление сектора услуг и более низкое, чем ожидалось, снижение занятости в производственном секторе.

"Занятость, вероятно, покажет устойчивую тенденцию [к росту] в будущем - ее лидером станет сектор услуг, но ожидается, что восстановление в производственном секторе затянется из-за слабого экспорта и [нехватки] инвестиций", - заявил вице-министр финансов Бан Ки Сун, которого цитирует агентство.

Число занятых в стране выросло на 351 тыс. по сравнению с июнем 2022 года. В мае оно увеличилось на 354 тыс., а пик текущего роста пришелся на январь 2022 года: тогда работу получили сразу более 1 млн человек.

По отраслям занятости лидируют здравоохранение и социальное обеспечение - количество их работников увеличилось на 166 тыс. За ними следуют гостиничный бизнес и общественное питание - 128 тыс. человек. Строительный и производственный секторы при этом потеряли 66 тыс. и 39 тыс. рабочих мест соответственно.