Монголия будет направлять не менее 1% ВВП на борьбу с изменением климата

Президент страны Ухнаагийн Хурэлсух отметил, что в настоящее время идет работа по созданию специализированного учреждения для финансирования зеленых проектов на основе государственно-частного партнерства

УЛАН-БАТОР, 14 июня. /ТАСС/. Власти Монголии будут ежегодно тратить не менее 1% внутреннего валового продукта (ВВП) на борьбу с опустыниванием и последствиями изменения климата. Об этом в среду сообщил президент страны Ухнаагийн Хурэлсух на открытии международного форума "Устойчивое финансирование зеленого развития".

"Несмотря на то что в мире предпринимаются усилия по уменьшению негативных последствий изменения климата, предстоит решить многие вопросы финансирования запланированных проектов и программ. Что касается нас, то Монголия решила ежегодно направлять средства в размере до 1% ВВП на борьбу с изменением климата и опустыниванием", - сказал президент Монголии.

В 2022 году ВВП страны превысил $15 млрд и в пересчете на душу населения составил $5 033. Монголия - одна из стран, наиболее пострадавших от изменения климата. В частности, за последние 80 лет средняя температура воздуха в стране повысилась на 2,25%, что вдвое превышает среднемировой показатель.

"В Монголии опустыниванию подвержены 77% пастбищ или 120 млн га земли. Более чем вдвое увеличилось количество ежегодных стихийных бедствий за последние 25 лет. Ежегодный ущерб от погодных стихийных бедствий составляет 0,6% ВВП, от них страдают 8% населения", - сказал глава государства. Он добавил, что, хотя доля Монголии в общемировом объеме выбросов париковых газов составляет всего 0,1%, страна поставила цель сократить их на 27,2% к 2030 году. Кроме того, планируется резко сократить выбросы углекислого газа в сельском хозяйстве и энергетике.

"Потенциал возобновляемых источников энергии Монголии оценивается в 2 600 ГВт благодаря ее географическому положению и климатическим условиям. Поэтому будем уделять особое внимание увеличению количества возобновляемых источников энергии и активно сотрудничать в этой сфере с инвесторами и международным сообществом", - пообещал Ухнаагийн Хурэлсуух. Он добавил, что в настоящее время идет работа по созданию специализированного учреждения для финансирования зеленых проектов на основе государственно-частного партнерства.

"Также рад сообщить, что не только наши коммерческие банки успешно выпустили первую зеленую облигацию на международном рынке, но и первая зеленая облигация, выпущенная на внутреннем фондовом рынке, зарегистрирована комиссией по финансовому регулированию непосредственно перед этим форумом", - добавил президент Монголии.