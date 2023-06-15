Бизнес-диалог "Россия – Латинская Америка". Видеотрансляция

ТАСС/Росконгресс

В рамках Петербургского международного экономического форума проходит бизнес-диалог между РФ и странами латиноамериканского региона.

В мероприятии принимают участие министр транспорта Венесуэлы Рамон Веласкес, министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда, президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев, гендиректор FECOPROD Ltda. Блас Кристальдо Монис, исполнительный директор Колумбийской ассоциации производителей одежды Сесар Ордоньес, спецпред президента Никарагуа по взаимодействию с РФ, советник президента по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортега Мурильо, врио председателя правления Росэксимбанка Татьяна Сахарова, глава ФМБА России Вероника Скворцова, председатель Делового совета Россия – Куба Борис Титов, директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

Модератором мероприятия выступает президент ассоциации "Глобальная энергия" Сергей Брилев.