En+ Group с китайскими партнерами планируют развивать Зашуланское месторождение

Компании намерены в 2027 году добывать 5 млн т энергетического угля

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. En+ Group и китайская China Energy Investment Corporation будут совместно развивать Зашуланское месторождение каменного угля с выходом на добычу 5 млн т энергетического угля в год к концу 2027 года, говорится в сообщении En+.

Инвестиции включат в себя строительство угольного разреза, инфраструктуры и автомобильной дороги, создание железнодорожной станции необщего пользования Гыршелун-Угольная, а также приобретение техники и оборудования.

Наряду с этим компании изучат потенциал увеличения экспорта электроэнергии из России в Китай по существующим линиям электропередачи. При этом приоритет будет отдан гидрогенерации, уточняет En+ Group.

Также компании планируют взаимные ознакомительные визиты для обмена опытом и совместной работы в области углехимии и производству биоразлагаемого пластика, смол, технологий очистки газов угольных ТЭС, автоматизированных систем управления, а также эксплуатации и обслуживанию энергетического оборудования.

"Достигнутые договоренности являются продолжением сотрудничества наших стран в сфере энергетики. Он позволит сохранить и развить компетенции РФ в строительстве ВИЭ-генерации, а также обеспечить российские и китайские предприятия чистой энергией, что соответствует общемировым стремлениям к сокращению углеродного следа", - приводятся в сообщении слова руководителя энергетического бизнеса En+ Group Михаила Хардикова.

О компании

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.