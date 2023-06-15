Дискуссия "Отечественные бренды: новые возможности для роста". Видеотрансляция

В рамках Петербургского международного экономического форума проходит дискуссия о перспективах развития российских торговых марок.
В мероприятии принимают участие глава Сбербанка Герман Греф, гендиректор НСПК Владимир Комлев, дизайнер Артемий Лебедев, помощник президента РФ Максим Орешкин, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава Удмуртии Александр Бречалов, основатель ВкусВилла Андрей Кривенко, гендиректор АНО "Диалог" Владимир Табак, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Модератором мероприятия выступает директор по спецпроектам АСИ Михаил Хомич.