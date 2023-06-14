В "Казахстанских железных дорогах" объяснили запрет на ввоз авиатоплива из России

Он связан с избытком импортного топлива в республике, отметили в компании

АСТАНА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Казахстана ввели месячный запрет на ввоз в республику авиационного керосина железнодорожным транспортом из России в связи с избытком импортного топлива в стране. Об этом сообщила пресс-служба компании "Казахстанские железные дороги" (КТЖ).

"С 14 июня по обращению Министерства энергетики Республики Казахстан введен конвенционный запрет на ввоз авиакеросина железнодорожным транспортом из Российской Федерации. Запрет будет действовать в течение месяца, при улучшении ситуации будет отменен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение обусловлено риском затоваривания резервуаров казахстанских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и вынужденного снижения переработки сырья на трех НПЗ в связи с избытком импорта авиакеросина из РФ и отсутствием заявок на отгрузку от авиакомпаний и аэропортов.

Ранее издание РБК со ссылкой на факс дирекции Совета по железнодорожному транспорту СНГ сообщило, что КТЖ ввела месячный конвенционный запрет на перевозку керосина и авиатоплива со всех станций Российских железных дорог на все станции Казахстана.

В конце мая министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев заявил, что республика испытывает дефицит авиатоплива, из-за чего приходится импортировать его из России, отметило издание. Министр пояснял, что основными сдерживающими факторами развития гражданской авиации в Казахстане являются дефицит авиатоплива на внутреннем рынке и его высокая стоимость.