В НСПК заявили, что россияне могут оплачивать покупки в Турции платежными инструментами РФ

Совершать платежи в стране можно только через сервисы, которые реализуются не НСПК напрямую, отметил глава компании Владимир Комлев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев рассказал, что россияне по-прежнему могут оплачивать покупки в Турции, но через сервисы, которые реализуются не НСПК напрямую.

"Пока, к сожалению, Турция работает не в базовом варианте. Там появляются, скажем так, некие новые сервисы, которые реализуются не НСПК напрямую, но в рамках этих сервисов вы увидите, что можно оплачивать покупки, товары в Турции с помощью российских платежных инструментов", - сообщил Комлев в интервью студии "Известия" на полях Петербургского международного экономического форума.

В середине сентября все банки Турции приостановили обслуживание карт "Мир" после заявления Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом. Карты "Мир" в Турции принимали пять банков: частные Is Bankasi, Denizbank и государственные Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам проработать альтернативы использованию в стране системы "Мир".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.