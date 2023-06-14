"Новатэк" запустил установку гидрокрекинга на комплексе в Усть-Луге

Ее мощность составляет 1 млн тонн в год

УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 14 июня. /ТАСС/. "Новатэк" запустил на комплексе по переработке и перевалке газового конденсата установку гидрокрекинга. Ее мощность составляет 1 млн тонн в год, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

"Запуск установки гидрокрекинга позволит перерабатывать тяжелый остаток фракционирования (мазут) на мощностях "Новатэка" по фракционированию газового конденсата в Усть-Луге и тем самым довести долю светлых товарных нефтепродуктов до 99%", - сообщила компания.

"Модернизация комплекса нацелена на увеличение объема выпуска нефтепродуктов с более высокой добавленной стоимостью при одновременном снижении объемов производства продуктов с низкой добавленной стоимостью (компонента судового топлива - КСТ). Углубленная переработка КСТ позволит получить дополнительные объемы производства нефтепродуктов: легкой и тяжелой нафты, авиационный керосин, газойль", - добавили в "Новатэке".

Комбинированная установка включает в себя секцию получения водорода на 23 560 тонн в год, секцию гидрокрекинга, секцию утилизации сероводорода в объеме 800 тонн в год.

Изначально компания должна была запустить установку в 2019 году, однако сроки были перенесены.

О комплексе

"Новатэк - Усть-Луга" - комплекс по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата в порту Усть-Луга на Балтийском море позволяет перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива и отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом.

Комплекс введен в 2013 году, он позволяет переваливать стабильный газовый конденсат для его поставки на экспорт. Его мощность составляла 6 млн тонн, после запуска новой установки она выросла до 7 млн тонн в год.