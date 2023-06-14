ЦБ не планирует смягчение действующих валютных ограничений

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин сообщил, что значимых изменений не ожидается

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Банк России считает действующие валютные ограничения отвечающими текущей ситуации, связанной с санкциями. Значимых изменений не ожидается, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на брифинге по итогам прошедших в Екатеринбурге общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики.

"На текущий момент мы считаем, что действующие валютные ограничения отвечают текущей конфигурации санкций. Те ограничения, которые остаются, связаны с сохраняющимися последствиями санкций для функционирования финансового сектора. Значимых изменений мы не ожидаем", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности смягчении валютных ограничений.

ЦБ РФ в начале марта 2022 года на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ограничил оборот наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физическими лицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Затем Банк России дважды продлевал эти ограничения на полгода - до 9 сентября 2023 года. Также Банк России продлил до 30 сентября 2023 года ограничения на перевод средств в зарубежные банки для физических лиц.

Кроме того, в марте 2022 года президент РФ Владимир Путин своим указом запретил вывозить из России наличную валюту в сумме более $10 тыс. В октябре глава государства подписал указ, уточняющий действующий с марта порядок вывоза из РФ наличной иностранной валюты, которым наделил ЦБ полномочием выдавать разрешения на вывоз наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. В соответствии с указом, выдача этих разрешений будет осуществляться в порядке и в случаях, определенных советом директоров регулятора.