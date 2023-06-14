На Украине после ремонта возобновили работу одного из атомных блоков

Потребности в энергоснабжении покрываются за счет внутренних возможностей

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Энергосистема Украины получила дополнительную мощность благодаря возобновлению работы энергоблока одной из АЭС страны, потребности в энергоснабжении покрываются за счет внутренних возможностей. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Потребности потребителей покрываются электроэнергией, произведенной исключительно украинскими электростанциями. С начала суток начал работать после планового ремонта один из атомных блоков. Возвращение ясной погоды позволило активизировать выработку электроэнергии на солнечных электростанциях", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вместе с тем "Укрэнерго" отмечает, что выработка электроэнергии на ГЭС уменьшается в связи со снижением уровня половодья, а кампания по ремонту энергоблоков на АЭС продолжается. В связи с этим "остается актуальной просьба перенести использование мощной техники с вечерних часов на ночь и день, чтобы уменьшить нагрузку в энергосистеме и облегчить ее балансировку", сообщает "Укрэнерго".

Компания информирует также о повреждении сетей облэнерго в Харьковской области и об отключении электричества у 3,5 тыс. потребителей в Сумской области.

По данным "Укрэнерго", продолжается обмен электроэнергией с ЕС - на сегодня запланирован импорт из Словакии 10-90 МВт, при этом в вечерние часы наибольшего потребления импорт и экспорт отсутствуют.

После разрушения Каховской ГЭС компания "Укрэнерго" предупредила о возможных перебоях в энергоснабжении в связи со снижением мощности производства электричества на Днепровских гидроэлектростанциях. Тогда же Киев обратился к Европе с просьбой нарастить поставки электроэнергии с 1 ГВт до 2 ГВт, а глава "Энергоатома" Петр Котин заявил, что в связи с ситуацией компания планирует сократить сроки ремонта четырех из девяти подконтрольных Киеву энергоблоков атомных станций.