Россия нарастила объем переработки нефти на 4,6% с начала года

По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, проблем в отрасли нет

УСТЬ-ЛУГА /Ленинградская область/, 14 июня. /ТАСС/. Российские нефтяные компании нарастили переработку нефти с начала года на 4,6%, проблем в отрасли сейчас нет. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Николай Шульгинов.

"С нефтепереработкой у нас ситуация нормальная, спокойная, рост нефтепереработки с начала года наблюдается на 4,6%. Проблем нет", - заметил он.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из РФ. Страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. С 5 февраля 2023 года начали действовать аналогичные ограничения на поставки нефтепродуктов из России: Совет ЕС официально утвердил решение о введении совместно с "группой семи" потолка цен на перевозимые морем российские нефтепродукты в $100 за премиальные к цене нефти и в $45 за дисконтные.

Вице-премьер России Александр Новак говорил, что допускает частичное снижение в России в 2023 году нефтепереработки из-за санкций.

По итогам 2022 года переработка нефти в РФ сократилась на 3% - до порядка 272 млн тонн.