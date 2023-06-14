Подмосковье стало лидером среди регионов РФ по внесению границ лесничеств в ЕГРН

По словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, приведение в соответствие реестров ГЛР и ЕГРН позволит предупредить незаконное отчуждение земель лесного фонда

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московская область является первым регионом в России, который полностью внес сведения о границах лесничеств в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), об этом сообщил в среду ТАСС зампред правительства региона Георгий Филимонов.

"Московская область внесла все сведения о границах 19 лесничеств региона в Единый государственный реестр недвижимости. Мы стали лидерами страны в данном направлении. В связи с этим приведение в соответствие двух реестров ГЛР и ЕГРН станет более оперативным и позволит предупредить незаконное отчуждение земель лесного фонда", - сказал он.

Как пояснили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Подмосковья, Московская область является первым регионом, полностью внесшим все сведения о лесничествах.

Как рассказал Филимонов, информация о границах лесничеств используется при проведении территориального планирования, оказания государственных услуг и выполнения государственных функций. Внесенные данные будут интегрированы в Федеральную государственную информационную систему лесного комплекса, которая начнет работать с этого года.