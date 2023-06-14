Сбер предложил ослабить ограничения на вывоз наличной валюты юрлицами

Заместитель председателя правления банка Анатолий Попов отметил, что в стране удалось накопить комфортный уровень наличной ликвидности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Валютные ограничения на вывоз наличных юридическими лицами можно несколько ослабить. Такое мнение высказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Введенные валютные ограничения позволили накопить комфортный уровень наличной ликвидности в стране. Считаем возможным несколько ослабить ограничения на вывоз наличности юридическими лицами", - сказал он.

Попов напомнил, что в прошлом году ИП и юрлицам из РФ разрешили рассчитываться с нерезидентами наличной валютой и рублями по внешнеторговым договорам и займам, однако доля таких операций невелика. "За пять месяцев текущего года доля расчетов с нерезидентами в наличной денежной форме составила 0,26% от общего объема расчетов через Сбер с нерезидентами", - сказал он.

В марте 2022 года президент РФ Владимир Путин своим указом запретил вывозить из России наличную валюту в сумме более $10 тыс. В октябре глава государства подписал указ, уточняющий действующий с марта порядок вывоза из РФ наличной иностранной валюты, которым наделил ЦБ полномочием выдавать разрешения на вывоз наличной иностранной валюты на сумму свыше $10 тыс. В соответствии с указом, выдача этих разрешений будет осуществляться в порядке и в случаях, определенных советом директоров регулятора.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.