Чукотка подпишет на ПМЭФ соглашения на 25 млрд рублей

Одно из важных соглашений власти округа заключили уже в первый день форума с тепличным комплексом "Чукотский"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Чукотского автономного округа (ЧАО) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключат восемь инвестиционных соглашений на общую сумму около 25 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ врио губернатора региона Владислав Кузнецов.

"Мы подписываем на этом форуме восемь соглашений. Объем инвестиций - порядка 25 млрд рублей. Но это соглашения, которые отвечают за инфраструктурные проекты", - сказал Кузнецов.

Одно из важных соглашений власти округа заключили уже в первый день форума с тепличным комплексом "Чукотский". Оно связано со строительством в округе новых теплиц. По словам Кузнецова, доставка продуктов с "материка" сильно влияет на их стоимость. При этом пока в магазинах Чукотки лишь около 3% овощей - собственного производства, после строительства теплицы этот показатель в регионе увеличится до 11%, а в Анадыре - примерно до 80%.

В своем Telegram-канале врио губернатора сообщил, что строительство комплекса предполагается на территории промышленного парка "Анадырь". Плановая мощность теплицы - 343 тонны огурцов, 163 тонны томатов и 134 тонны салата в год. К 2025 году овощи из новой теплицы поступят в магазины окружной столицы, а также поселков Угольные Копи, Беринговский и Эгвекинот.

Также власти подпишут соглашение с Росатомом о реализации проекта автономной атомной генерации на новом реакторе - "Шельф-М". "При реализации крупных инвестпроектов у нас появляется дополнительная потребность в энергоресурсах. Поэтому для того, чтобы они осуществлялись, нам необходимо строить новую генерацию. И вот как раз проект с Росатомом - это такой проект, который позволяет получить доступ к добавочному количеству электроэнергии, которая позволяет нам в свою очередь реализовывать новые проекты", - сказал Кузнецов. По его словам, в течение года станут известны сроки начала строительства. Реализация проекта займет от пяти лет.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.