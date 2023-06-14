Белорусские сенаторы одобрили законопроект о ратификации соглашения с РФ по судоходству

Межправсоглашение определяет возможность для судов под флагами подписавших документ сторон осуществлять судоходство между портами, расположенными на внутренних водных путях обоих государств, а также из этих портов в порты третьих государств и в обратном направлении

МИНСК, 14 июня. /ТАСС/. Совет Республики Национального собрания Белоруссии одобрил законопроект о ратификации межправительственного соглашения с Россией о судоходстве по внутренним водным путям. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты белорусского парламента.

"Законопроект одобрен Советом Республики", - говорится в сообщении.

Документ, который в конце мая был принят в одном чтении депутатами Палата представителей, поступит на подпись президенту страны.

Межправсоглашение о судоходстве по внутренним водным путям было подписано в Москве 28 декабря 2022 года. Оно определяет возможность для судов под флагами подписавших документ сторон осуществлять судоходство между портами, расположенными на внутренних водных путях обоих государств, а также из этих портов в порты третьих государств и в обратном направлении. Кроме того, разрешается судоходство в целях транзита.

Решение о возможности осуществления каботажных перевозок грузов и пассажиров судами одной стороны по внутренним водным путям другой стороны будет приниматься созданной в соответствии с соглашением смешанной комиссией. Подписанты обязуются принять необходимые меры для максимального ускорения и упрощения пограничных, таможенных, санитарных и прочих формальностей.

Соглашение предписывает каждой стороне обеспечить для другой стороны такие же условия захода в порты, пользования якорными стоянками, доступа ко всем видам услуг, как и для своих судов. Аналогично устанавливается и размер навигационных, портовых и других сборов и платежей.

Документ вступает в силу через 30 дней со дня получения последнего письменного уведомления о выполнении соответствующих внутригосударственных процедур.