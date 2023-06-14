Калмыкия впервые за 15 лет представила на ПМЭФ национальные бренды

Гостей экспозиции познакомят с уже реализованными и готовыми к реализации инвестпроектами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Республика Калмыкия впервые за 15 лет представила на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) экспозицию с национальными брендами республики, посвященную ее потенциалу и инвестиционным проектам. Об этом ТАСС сообщил в среду глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Впервые за последние 15 лет на ПМЭФ Республика Калмыкия представила свою экспозицию, в центре которой размещен символизирующий возрождение республики "парящий" лотос. На нашем стенде мы представили бренды, которыми регион славится, это произведенная предпринимателями продукция высокого качества, в частности, тушенка, сладости, рис. Калмыкия - регион с высоким потенциалом развития перерабатывающей промышленности, производства и сбыта продукции АПК, создания производственных комплексов по добыче и переработке природных ресурсов, транспортно-логистического хаба в сфере автомобильных и авиаперевозок - как внутри страны, так и в роли "трансконтинентального моста" по направлениям "Север - Юг" и "Восток - Запад", - сказал глава региона.

Гостей экспозиции познакомят с уже реализованными и готовыми к реализации инвестпроектами. В ближайшее время планируется строительство агропромышленного парка, морского порта "Лагань" и других социально-значимых объектов. Это позволит в ближайшие годы существенно развить экономику, привлечь инвестиции, создать новые предприятия и рабочие места. Благодаря принятой упрощенной системе налогообложения, по итогам 2022 года Калмыкия лидирует по росту зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства в России - 121%, а также по росту в 2,7 раза поступлений налога по упрощенной системе налогообложения.

"Мы разработали проект экспозиции с учетом национальных и культурных ценностей и особенностей нашего региона. Калмыкия на сегодняшний день располагает всеми необходимыми ресурсами для развития внутреннего туризма, и согласно "Индексу туристической привлекательности", уверенно входит в топ-20 субъектов России по привлекательности материального и нематериального наследия, природных достопримечательностей, событийных программ", - добавил Хасиков.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.