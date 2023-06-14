В АКАР считают, что рост рекламного рынка РФ за первую половину 2023 года станет рекордным

Как сообщили в ассоциации, западные бренды начинают терять свои позиции на рынке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Рекламный рынок РФ покажет рекордный рост по итогам первой половины 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков в среду.

"Первый квартал 2023 года показал рекордные показатели роста - 8% год к году, притом что первый квартал 2022 года был неплохой. Я думаю, полугодие поставит еще больший рекорд, потому что второй квартал в прошлом году был отвратительный. В этом году я пока не слышу ничего плохого", - сказал он на сессии "Роль медиаиндустрии в поддержке и развитии сегмента МСП в России" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На сегодняшний день западные бренды начинают постепенно терять свои позиции на рынке, отметил Смоляков. "Ряд факторов, таких как отсутствие рекламных кампаний, уже бьет даже по самым известным брендам. Coca-Cola уже, например, номер два в своем сегменте. Время безмаркетинговых активностей, которые западные компании проводят здесь, будет играть только на руку развитию новых брендов", - добавил он.

Первый квартал 2023 года на рекламном рынке превзошел все прогнозы экспертов, также отметила заместитель генерального директора по продажам и развитию бизнеса сейлз-хауса "Газпром-медиа" (входит в холдинг "Газпром-медиа") Алина Ефимова.

"В прошлом году мы жили в вилке, что рынок может упасть от минус 70% до минус 50%. И в этом году первый квартал не просто хорош, он сильно лучше, чем мы все прогнозировали. Мы на самом деле еще не до конца чувствуем, что происходит на рекламном рынке. И удивление в виде бюджетов, которые приходят в разные медиа, это очень хороший сигнал, в том числе в разрезе МСП", - заявила она.

Комиссия экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) ранее опубликовала итоги развития российского рекламного рынка за первый квартал 2023 года. За этот период объем рекламы в средствах ее распространения составил 140-145 млрд рублей, говорится в сообщении, опубликованном на сайте АКАР. В целом, по оценке экспертов, по своим количественным показателям отечественный рекламный рынок вышел из кризиса и демонстрирует положительную динамику.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.