"Московская техническая школа" запустит новое направление по беспилотному транспорту

"Иннопрактика" поддержала инициативу развития кадрового потенциала по направлению

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. "Московская техническая школа" ("МТШ") приступит к подготовке кадров по направлению "Беспилотный транспорт", инициативу развития кадрового потенциала по этому направлению поддержала компания "Иннопрактика". Об этом в среду сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Соответствующее соглашение подписали руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский и первый заместитель генерального директора компании Наталья Попова в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

"Беспилотный транспорт сегодня - динамично развивающаяся область, которая активно внедряется во многие сферы жизнедеятельности. <...> Подготовка кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотников - стратегическая задача столицы. Так, "Московская техническая школа" запустит новое образовательное направление, призванное наделить сотрудников промышленных предприятий соответствующими компетенциями в области БПЛА", - сказал Овчинский.

Уточняется, что в рамках соглашения будут реализованы совместные проекты, направленные на получение и применение актуальных знаний и навыков по направлению "Беспилотный транспорт", организованы научно-практические конференции, форумы, семинары и другие просветительские мероприятия.

"Мы считаем инициативу "Московской технической школы" по запуску нового образовательного направления в области БПЛА своевременным шагом и готовы использовать наши компетенции для поддержки формирования механизмов по подготовке специалистов в этой области. Сегодня умение эффективно управлять инновационными технологиями, способствующими развитию промышленного потенциала, важно не только для Москвы, но и для всей нашей страны", - подчеркнула Попова.

"Московская техническая школа" - проект правительства Москвы, созданный в 2021 году. Его цель - повысить квалификацию столичных инженеров в работе с теми инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. Всего в "МТШ" планируют открыть девять направлений обучения.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.