Первыми урожай начали собирать в Усманском районе

ЛИПЕЦК, 14 июня. /ТАСС/. Аграрии Липецкой области приступили к сбору садовой земляники. Первыми урожай начали собирать в Усманском районе. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Начался сбор садовой земляники, первыми к работам приступили в Усманском районе, заготовлено уже более 50 тонн", - сказал Артамонов.

Он отметил, что всего ягода засеяна в нынешнем году на площади свыше 130 га, ее производством занимаются пять хозяйств. "Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством", - подчеркнул Артамонов.

И если до 2017 года объем производства ягод в регионе был незначительным - порядка 200-250 тонн в год, то по итогам прошлого года собрали 1,2 тыс. тонн садовой земляники. "Благодаря этим показателям область вошла в число лидеров в России по производству ягод данного типа", - заключил Артамонов.