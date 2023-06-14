Эксперт выразил уверенность в окупаемости сельхозтехнологий в РФ из-за объемов агропрома

Директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко отметил, что необходимо создать большой класс технологических продуктов практически во всех направлениях и в достаточно короткие сроки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Создание передовых сельскохозяйственных технологий в России экономически оправдано благодаря большим объемам агропромышленного сектора. Об этом сказал в среду директор дирекции развития агро- и биотехнологий компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко на сессии "Место для каждого: образование и наука в аграрных университетах" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)

"Сейчас мы подошли к тому рубежу, на котором мы должны на следующем этапе развития сельского хозяйства создать собственную генетику, собственную селекцию, собственную линейку пестицидов, агрохимикатов, кормовых добавок, цифровых решений и т. д. У нас очень большое сельское хозяйство. Мы можем эти технологии создавать и окупать их на этих объемах. Это экономически эффективно. Вторая причина очевидна - если нас будут целенаправленно лишать доступа к этим технологиям, мы, естественно, будем нести определенные потери. Мы должны создать большой класс технологических продуктов практически во всех направлениях и в достаточно короткие сроки", - сказал Авдеенко.

Он подчеркнул, что уже сейчас "сельское хозяйство России фантастически эффективно". "На самом деле то сельское хозяйство, которое мы создали за последние 20 лет, по уровню передовых технологий далеко обгоняет космос, электронику. <…> Сельское хозяйство потребляет больше цифровых решений, больше биотехнологий, больше генетики, больше суперсовременного роботизированного харда, который сейчас появляется", - отметил Авдеенко.

При этом сельское хозяйство в России пока развивается на базе технологий из зачастую недружественных стран, напомнил он. "Понятно, почему это происходило. Нам нужно было 20 лет назад создать современное сельское хозяйство. Невозможно одновременно быстро создавать товарную отрасль и быстро создавать технологическую базу. Что-то нужно было выбрать. Тогда разумно выбрали, что сначала нужно накормить страну. Потом еще полмира, а потом уже создавать технологии", - указал Авдеенко.

По его словам, переход к развитию сельского хозяйства требует перестройки аграрного образования. "Современные аграрные университеты должны решать задачу подготовки и генетиков, и селекционеров, и биоинформатиков, и специалистов по фенотипированию", - отметил Авдеенко.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.