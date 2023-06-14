МИД РФ: Россия и Бразилия могут нарастить сотрудничество в наукоемких областях

Как заявили в ведомстве, это отвечает интересам обеих стран

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россия и Бразилия могут в дальнейшем нарастить сотрудничество в наукоемких областях, это отвечает интересам обеих стран. Об этом заявил в среду директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Убеждены, что дальнейшее наращивание взаимодействия в наукоемких областях отвечает интересам обоих государств", - сказал он, выступая на сессии "Россия - Бразилия".

Дипломат отметил, что Москва и Бразилиа взаимодействуют в здравоохранении, фармацевтике, космосе, энергетике, в том числе атомной. "Имеются определенные наработки, расширяющие горизонты в плане технологической кооперации", - добавил он.

Кроме того, Щетинин указал на то, что российская сторона заинтересована в "расширении диверсификации закупок продукции бразильских сельхозпроизводителей". "Эффективное взаимодействие на данном направлении является также нашим общим вкладом в обеспечение мировой продовольственной безопасности", - подчеркнул директор департамента.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.