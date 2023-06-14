Глава Томской области считает запрет на экспорт рапса стимулом для местных переработчиков

Завод "Сибирская олива" производит два вида продукции - 22 тыс. тонн рапсового масла и 34 тыс. тонн рапсового жмыха в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Запрет на экспорт рапса не затронул экспорт масла и жмыха, что стимулирует развитие местных переработчиков. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор Томской области Владимир Мазур в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Запрет коснулся экспорта рапса, но не масла и жмыха. Правительство абсолютно правильно стимулирует развитие местных переработчиков и не допускает недозагруженности сырьем наших российских заводов. Экспортируем томское рапсовое масло в Китай и другие страны Южной и Восточной Азии, объемы постоянно растут. А жмых идет на корм сельскохозяйственным животным, что способствует развитию агропромышленного комплекса", - сказал Мазур.

Он добавил, что в регионе успешно развивается завод по переработке семян рапса "Сибирская олива", где в 2019 году было открыто две очереди. "Предприятие, в которое вложено 1,2 млрд рублей, по технологическому уровню не имеет аналогов в России. Завод производит два вида продукции - 22 тыс. тонн рапсового масла и 34 тыс. тонн рапсового жмыха в год", - добавил Мазур.

С 2018 года рапс является одной из основных экспортных сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Томской области. В регионе возделыванием рапса занимаются свыше 20 хозяйств. С 1 апреля 2022 года был введен временный запрет на экспорт семян рапса, который был продлен до 31 августа 2023 года.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.