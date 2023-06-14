"Полюс" прекращает с 14 июня раскрывать информацию на Лондонской бирже

В "Полюсе" сообщили, что текущий основной провайдер услуг по публикации информации RNS прекратил предоставлять компании свои услуги

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Полюс" с 14 июня не сможет раскрывать информацию согласно правилам листинга на Лондонской бирже из-за невозможности взаимодействия с основным провайдером услуг, говорится в сообщении компании.

В "Полюсе" отметили, что текущий основной провайдер услуг по публикации информации RNS прекратил предоставлять компании свои услуги. "Полюс" направил запросы другим провайдерам, но не получил согласия ни от одного из них.

"Таким образом, начиная с 14 июня 2023 года, компания не сможет раскрывать регуляторную информацию или публиковать иную информацию в порядке, предусмотренном регламентом Великобритании о злоупотреблениях на рынке, правилами в отношении раскрытия и прозрачности информации, а также правилами листинга Лондонской фондовой биржи", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "Полюс" продолжит раскрывать информацию на своем сайте.

19 мая санкции против "Полюса" ввели Великобритания и Австралия, затем Минфин США включил в санкционный список компанию, все ее дочерние предприятия, а также генерального директора Алексея Востокова.

О компании

"Полюс" занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и входит в пятерку мировых лидеров по объему производства золота. Основные производственные объекты компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке: на территории Красноярского края, Иркутской и Магаданской областей, а также Республики Саха (Якутия).

Основные акционеры "Полюса" - МКАО "Вандл холдингс лимитед" с долей 46,35% и группа "Акрополь" (доля 29,99%), бенефициаром которой является Ахмет Паланкоев. Еще 22,5% акций находятся в свободном обращении.