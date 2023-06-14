Росавиация не сможет приостанавливать работу авиакомпаний из-за их несостоятельности

Согласно подписанному постановлению правительства, мера будет действовать до 31 декабря 2023 года

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Росавиация не сможет приостановить сертификат эксплуатанта авиакомпании в случае неудовлетворительного финансово-экономического состояния по итогам двух кварталов подряд. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"До 31 декабря 2023 года не допускаются: приостановление действия сертификатов эксплуатанта по решению Федерального агентства воздушного транспорта <...> в случае нахождения эксплуатантов в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии по итогам двух кварталов подряд", - говорится в документе.

Кроме того, заявления иностранных собственников из недружественных стран о прекращении владения авиакомпанией самолетов больше не будут считаться основанием для введения ограничений на использование воздушных судов авиакомпаниями. Мера также действует до конца 2023 года.