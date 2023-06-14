Ozon дал разъяснения по майским санкциям против АФК "Система"

В компании заявили, что они не распространяются на Ozon

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Санкции, введенные властями Великобритании против АФК "Система", не распространяются на Ozon. Так, корпорация не владеет онлайн-ретейлером и не контролирует его любым другим образом, пояснили в его пресс-службе.

"Санкции, введенные Великобританией против АФК "Система", не распространяются на Ozon, поскольку компания не является владельцем Ozon и не контролирует Ozon другим образом", - отметили в Ozon. Устав ретейлера защищает его от контроля любой санкционной компанией.

В мае 2023 года Великобритания ввела санкции в отношении 86 физических и юридических лиц из России, в том числе в отношении АФК "Система".

В Ozon добавили, что у Ozon нет контролирующего лица, это ни "Система", ни Baring Vostok, эти компании также никак не связаны.

"Компания управляется независимо. Ни АФК "Система", ни Baring, ни любой другой акционер не могут назначить большинство в Совете Директоров и как-либо контролировать действия руководства Ozon", - подчеркнул ретейлер.