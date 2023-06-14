Поставки бензина на биржу "Роснефтью" в июне на 195% превысили установленные показатели

Также компания поставляет на внутренний рынок почти весь производимый бензин "Евро-5"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. "Роснефть" перевыполняет нормативы по поставкам бензина на биржу и в июне поставила его на 195% больше установленных показателей, сообщили ТАСС в компании. Также компания поставляет на внутренний рынок почти весь производимый бензин "Евро-5".

"Обеспечение поставок моторного топлива на внутренний рынок - безусловный приоритет НК "Роснефть". Компания является крупнейшим поставщиком топлива на биржу и традиционно перевыполняет биржевые нормативы. Так, в июне объем поставок бензина превысил установленные показатели на 195%", - сказали в "Роснефти".

В компании добавили, что поставляют на внутренний рынок практически все производимые объемы бензина "Евро-5" и обеспечивает работу собственной сети АЗС - крупнейшей в РФ.

Ранее в среду Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) сообщила, что направила девяти нефтяным компаниям письма с требованием об увеличении объемов продаж бензина на бирже. По данным ФАС, продажи бензина на бирже за последние пять месяцев снизились на 7,9%, что привело к тому, что на внутреннем рынке образовался неудовлетворенный спрос на бензины Аи-92 и Аи-95. В связи с этим наблюдается существенное изменение оптовых (биржевых) цен на нефтепродукты, считают в ведомстве.

В ФАС отметили, что в случае отсутствия принятия мер со стороны нефтяных компаний ведомство может рассматривать такие действия как признаки нарушения закона "О защите конкуренции" и может возбудить антимонопольные дела. Кроме того, служба прорабатывает повышение обязательного норматива продаж на бирже для нефтепродуктов.