Арктический и белгородский НОЦ будут сотрудничать в сфере аквакультуры

Совместная работа двух научно-образовательных центров будет направлена не только на разработку новых технологий в производстве кормов, но и на реализацию проекта по плантационному выращиванию ягодных культур

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Научно-образовательные центры (НОЦ) "Российская Арктика" (Архангельск) и "Инновационные решения в АПК" (Белгород) будут сотрудничать в сфере аквакультуры, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский по итогам подписания соглашения на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Арктический НОЦ мы создавали вместе с Мурманской областью и НАО (Ненецким автономным округом), с коллегами Андреем Чибисом и Наталией Сидоровой подписали документ с нашей стороны. Белгородский НОЦ интересен нашим ученым для взаимодействия по разным направлениям агропромышленного комплекса. В Белгороде, как и в Архангельске, накоплен хороший опыт по изготовлению кормов для разведения аквакультуры", - написал Цыбульский.

Как отметил губернатор, для региона это направление является очень актуальным, ежегодно объем выращиваемой рыбы в искусственных водоемах возрастает на 60 % и дальше будет еще увеличиваться. "Сегодня, когда против России введены санкции, оказалось, что и корма для рыбы попадают под ограничения. Уверен, что уникальные разработки наших ученых приведут к серьезной динамике в развитии аквакультуры", - добавил он.

Совместная работа двух научно-образовательных центров будет направлена не только на разработку новых технологий в производстве кормов, но и на реализацию проекта по плантационному выращиванию ягодных культур и разработку технологий создания строительных материалов из отходов алмазодобывающей промышленности.

Помимо этого, реализация соглашения позволит наращивать взаимодействие партнерам научно-образовательных центров в сфере развития наукоемких производств и технологий, а также организации производства продукции, конкурентоспособной на мировых рынках. Вместе с тем будет организован обмен научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в наукоемких отраслях промышленности.

Стороны планируют создать максимально благоприятные условия для сотрудничества представителей научно-образовательной сферы Архангельской, Белгородской и Мурманской областей, а также Ненецкого автономного округа. Отдельное внимание будет уделено адаптации выпускников вузов и молодых ученых к трудовой деятельности и развития у них компетенций, полученных в период обучения.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.