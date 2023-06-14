Канада приостановила работу с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций

Такое решение было принято из-за того, что в банке якобы главенствует Коммунистическая партия Китая, сообщила министр финансов страны Христя Фриланд

ОТТАВА, 14 июня. /ТАСС/. Власти Канады приняли решение приостановить все отношения с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) после заявлений одного из канадских управляющих банка, что в кредитном учреждении якобы господствует Коммунистическая партия Китая. Об этом в среду заявила журналистам заместитель премьер-министра Канады и министр финансов страны Христя Фриланд.

"Правительство Канады немедленно прекращает всю свою деятельность в банке. Я поручила министерству финансов немедленно провести проверку данных обвинений и участия Канады в работе АБИИ", - сказала Фриланд. Она добавила, что демократические страны сейчас работают над тем, чтобы снизить свою стратегическую уязвимость перед "авторитарными правительствами".

Ранее в среду директор по международным коммуникациям банка, канадец Роберт Пикард заявил, что покидает свой пост из-за того, что в АБИИ "господствует Коммунистическая партия Китая".

АБИИ был основан по инициативе Китая в 2016 году, Канада начала сотрудничество с ним в 2018 году. Штаб-квартира банка находится в Пекине.