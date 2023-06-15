Проект о запуске платежной карты для интуристов могут принять в весеннюю сессию Госдумы

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков отметил, что обеспечение такой возможности является одним из приоритетов в развитии въездного туризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Законопроект о создании в России платежной карты для иностранных туристов может быть принят Госдумой в весеннюю сессию. Об этом сообщил в ходе выступления на ПМЭФ заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

"Законопроект, который запустит этот процесс, принят в первом чтении 13 июня, буквально пару дней назад. Делаем на это большую ставку. Ждем, что окончательное принятие законопроекта будет в весеннюю сессию. Он нам очень нужен", - сказал Вахруков.

Он отметил, что обеспечение возможности для иностранных туристов рассчитываться в России является одним из приоритетов в развитии въездного туризма в стране.

"Это та возможность, которая с недавнего времени в целом отсутствует. Есть Union Pay, но у нас мало точек приема. Поэтому работаем над запуском карты туриста. Это система, по которой иностранный турист сможет забронировать тур, находясь в своей стране, и по прибытии в Россию, по желанию, уже получить пластиковую карту "Мир", которой можно будет рассчитываться здесь и приобретать товары и услуги", - пояснил замминистра.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил заинтересованным ведомствам проработать создание в России платежной карты туриста для иностранных путешественников. Это, по словам вице-премьера, стимулирует туристический поток в регионах России, интерес к которым традиционно проявляли гости из других стран.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.