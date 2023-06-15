"Вымпелком" и "Глонасс" будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации

Согласно соглашению между компаниями, предполагается совместная разработка решений на основе анализа Big Data, создание сервисов в сферах "интернета вещей", М2М-связи, облачных технологий и кибербезопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Вымпелком" (работает в России под брендом "Билайн") и разработчик навигационной системы ГЛОНАСС будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации и развития элементов "Умного города". Соответствующее соглашение было подписано на полях ПМЭФ-2023, сообщила ТАСС пресс-служба "Билайна".

"Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме президент "Вымпелкома" Рашид Исмаилов и генеральный директор АО "Глонасс" Алексей Райкевич подписали соглашение о сотрудничестве по внедрению новых цифровых технологий на территории России и развития элементов "Умного города" с использованием госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС ", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что документом также предполагается проведение совместных пилотных проектов, разработку решений на основе анализа Big Data и искусственного интеллекта, создание сервисов в сферах "интернета вещей" (IoT, internet of things), М2М-связи, облачных технологий и кибербезопасности.

Как отметил директор по работе с государственными заказчиками "Вымпелком" Александр Шведов, слова которого приводит пресс-служба, партнерство с "Глонасс" позволит нарастить "Вымпелкому" экспертизу в таких областях, как "Умный город" и "интернет вещей". "Грядущие проекты в этих сферах будут направлены на улучшение жизни граждан и повышение эффективности городской инфраструктуры", - добавил он.

В свою очередь глава "Глонасс" Алексей Райкевич отметил, что компания развивает на сегодняшний день ряд смежных сервисов - от мониторинга подвижных объектов и связи для IoT до анализа Big Data. "Объединение компетенций и интеграции отдельных решений откроет новые возможности для пользователей продуктов, качественно расширит сервисную экосистему наших компаний. Уверен, что наша совместная работа с "Вымпелкомом" позволит создать новые отечественные технологии и внести существенный вклад в области цифровой трансформации экономики России", - заключил глава "Глонасс".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.