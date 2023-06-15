15 июня, 07:59
ПМЭФ

Росатом прогнозирует заказ 15 плавучих атомных энергоблоков вдоль Севморпути

Глава корпорации назвал это признаком того, что ей удалось попасть "в точку, что по соотношению технологических параметров, технологической востребованности, экономических показателей"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня /ТАСС/. Росатом прогнозирует заказ 15 плавучих атомных энергоблоков вдоль Северного морского пути (СМП), заявил в четверг глава Росатома Алексей Лихачев на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвященной развитию СМП.

"Мы, по самым скоромным подсчетам, видим заказ где-то 15 плавучих энергоблоков вдоль линии Северного морского пути. Причем заказ в том числе от наших энергетических компаний. Это значит, что мы попали в точку, что по соотношению технологических параметров, технологической востребованности, экономических показателей. Эта плавучее решение от 50 до 100 МВт один блок (два блока на борту), оно очень востребовано в условиях Арктики", - сказал он.

В мае 2023 года Лихачев сообщил, что флот Росатома для успешного выполнения арктических проектов должен состоять из 100 судов арктического класса и как минимум из 15 плавучих энергоблоков. Он отметил, что такое количество новых судов - это вызов для отечественного судостроения, а также, что в настоящее время ведется совместная с Минпромторгом работа в этом направлении.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

Теги:
РоссияПМЭФ
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