Нацсистему пространственных данных запустят в промышленную эксплуатацию в 2024 году

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский отметил, что система уже тестируется на территории четырех пилотных регионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Национальная система пространственных данных будет запущена в промышленную эксплуатацию на территории пилотных регионов в 2024 году. Об этом в четверг сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Разработано российское полностью импортозамещенное технологическое ядро системы. Система уже тестируется на территории четырех пилотных регионов. К концу года присоединятся еще как минимум 16, и в следующем году система уже будет введена в промышленную эксплуатацию на территории пилотных регионов", - сказал он на сессии "Инвентаризация территорий: новые возможности применения пространственных данных". Как пояснили ТАСС в Росреестре, система может быть запущена уже в начале года.

По словам Скуфинского, 11 сервисов уже тестируется на территории почти 200 муниципальных образований. Среди них "Земля просто", "Земля для стройки", "Земля для туризма", "Мои объекты недвижимости" и другие.

Платформа обеспечит доступ к актуальным пространственным данным страны в режиме реального времени, позволит создать цифровые сервисы по использованию пространственных данных для граждан и бизнеса, сделает услуги ведомства максимально удобными и доступными, уточнили в Росреестре.

В декабре 2021 года Мишустин подписал постановление об утверждении госпрограммы "Национальная система пространственных данных". К концу 2030 года интеграция пространственных данных и систем с единой цифровой платформой пространственных данных должна быть обеспечена на территории всех регионов страны, а уровень полноты и качества данных в едином государственном реестре недвижимости доведен до 95%.