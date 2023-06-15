"Почта России" и железнодорожная компания из Китая намерены ускорить наземную доставку

Между организациями на ПМЭФ были достигнуты договоренности об ускоренной обработке почтово-багажных вагонов на базе инфраструктуры китайской железнодорожной корпорации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. "Почта России" и железнодорожная корпорация "Северо-Восточная Азия" (частная железнодорожная компания из КНР) подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ, передает корреспондент ТАСС. Стороны условились ускорить наземную доставку международной почты через пункт пропуска Хуньчунь - Камышовая, уточняется в пресс-службе почтового оператора.

"Одна из приоритетных задач для нас - продолжать наращивать мощности в этом направлении, чтобы создавать стабильные и быстрые маршруты для трансграничной торговли и доставки товаров", - сказал генеральный директор "Почты России" Михаил Волков.

В пресс-службе уточнили, что были достигнуты договоренности об ускоренной обработке почтово-багажных вагонов на базе инфраструктуры китайской железнодорожной корпорации. "Новый сервис станет альтернативой автомобильным и авиационным грузоперевозкам по скорости доставки и стоимости", - отметили в компании.

Как добавил Волков, доля трансграничных отправлений в Россию сейчас в основном приходится именно на Китай. Его доля превышает 90%.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.