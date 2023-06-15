Глава ЦБ Венесуэлы назвал причиной дедолларизации серию ошибок США

Каликсто Хосе Ортега Санчес отметил, что эта ситуация вызвала особенно быстрое развитие стран БРИКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты совершили серию ошибок, которые привели к запуску процесса дедолларизации и быстрому развитию стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Такое мнение выразил председатель Центрального банка Венесуэлы Каликсто Хосе Ортега Санчес в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сами США совершили ошибки [которые привели к отсоединению стран от традиционной банковской системы]. Многие аналитики сходятся во мнении по этому вопросу. Мы понимаем, что эта ситуация вызвала особенно быстрое развитие стран БРИКС. Очень важно понимать, что это группа стран, на долю которых приходится около 27% глобального ВВП, 30% мировой территории, 43% мирового населения и 25% прямого иностранного инвестирования. Поэтому решения, которые принимают эти страны, особенно важны. Они фундаментальны", - заявил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что тема создания собственной валюты БРИКС будет обсуждаться на саммите объединения, который состоится в конце августа. По его словам, "серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту". Глава МИД РФ указал на "недоговороспособность хозяев нынешней международной валютно-финансовой системы", в связи с чем необходимо создавать "механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое будет защищено от диктата извне".

Правительство Венесуэлы обратилось к процессу дедолларизации после наложения санкций со стороны США. Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.