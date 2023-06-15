15 июня, 08:18

Музыкальные компании подали иск к Twitter

AP Photo/ Noah Berger
Штаб-квартира Twitter
© AP Photo/ Noah Berger

Universal, Sony и Warner и еще 14 компаний требуют с соцсети более $250 млн за нарушение авторских прав

НЬЮ-ЙОРК, 15 июня. /ТАСС/. 17 музыкальных корпораций, в частности, Universal, Sony и Warner, подали совместный иск на сумму более $250 млн против компании Twitter из-за нарушения авторских прав на более чем 1700 произведений. Об этом в четверг сообщил журнал The Hollywood Reporter.

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В иске, поданном в федеральный суд штата Теннесси, утверждается, что Twitter "последовательно и сознательно размещает и транслирует копии музыкальных композиций, нарушающих авторские права", чтобы "подпитывать свой бизнес" и "удерживать владельцев аккаунтов" на платформе.

Согласно иску, с 2021 года Национальная ассоциация музыкальных издателей США уведомила Twitter о более чем 300 тыс. случаев нарушений авторских прав, но платформа не спешила удалять записи и не блокировала пользователей-нарушителей.

В соответствии с законом об авторском праве США, Twitter мог бы избежать ответственности за нарушения, но только в том случае, если платформа будет блокировать пользователей, повторно публикующих "чужие" музыкальные произведения. Однако, согласно иску, Twitter не внедрил подобную политику.

Twitter  - единственная американская соцсеть,у которой нет соглашений о лицензировании музыки, то есть не выплачивающая гонорары правообладателям аудиопроизведений за использование их работ. 

Теги:
США
© Информационное агентство ТАСС
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