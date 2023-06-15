Пассажиры ФПК смогут смотреть контент Okko офлайн

Пассажиры смогут посмотреть такие проекты, как "Кунгур", "Оффлайн", "Балканский ветер", "Манюня" и другие. Для детей также будут представлены новинки от студии "Союзмультфильм"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в РЖД) и онлайн-кинотеатр Okko заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь пассажиры поездов дальнего следования смогут смотреть контент видеосервиса без выхода в интернет, сообщили в четверг в пресс-службе Okko.

"Онлайн-кинотеатр Okko и железнодорожный перевозчик пассажиров в дальнем следовании Федеральная пассажирская компания заключили соглашение о сотрудничестве. Новинки онлайн-кинотеатра будут доступны в брендированном разделе Okko в системе "Попутчик", которой пользуется свыше 700 тысяч пассажиров поездов дальнего следования ежемесячно", - рассказали в пресс-службе.

Контент Okko будет доступен без выхода в интернет через локальную внутрипоездную беспроводную сеть. Пассажиры смогут посмотреть такие проекты, как "Кунгур", "Оффлайн", "Балканский ветер", "Манюня" и другие. Для детей также будут представлены новинки от студии "Союзмультфильм", среди которых анимационные сериалы "Ну, погоди! Каникулы", "Крутиксы", "Мартышкины", "Тайны медовой долины", "Енотки" и "Монсики".

Подписание документа прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.