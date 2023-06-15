Абрамченко заявила о цели РФ войти в топ-10 мировых экспортеров продовольствия к 2030 году

Вице-премьер уточнила, что сейчас Россия находится на 18 месте в мировом рейтинге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Россия нацелена на то, чтобы войти в топ-10 крупнейших мировых экспортеров продовольствия к 2030 году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе выступления на ПМЭФ.

"Сегодня мы поднялись на 18 позицию в мировом рейтинге стран - экспортеров продовольствия. В 2030 году наша задача - подняться в десятку, и над этим мы будем работать", - сказала она.

Вице-премьер отметила, что Россия по многим показателям доктрины продовольственной безопасности достигла пороговых значений, а по некоторым позициям в разы их превысила. Например, по зерну и растительному маслу. Сейчас отрасль развивается не в рамках импортозамещения, а в рамках развития экспортного потенциала.

Абрамченко подчеркнула, что РФ нарастила поставки продовольствия в 160 стран мира, при этом закрытые западные рынки не "обрушили" российский экспорт, а наоборот, увеличили его.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.