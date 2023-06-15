В Подмосковье будут развивать систему геномной селекции молочного крупного рогатого скота

Система позволит определить и унифицировать методы измерения и расчета племенной ценности по важнейшим признакам, разработать общие подходы при отборе животных для популяции и генотипировать не менее 10 тыс. голов в год

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют подписать меморандум с АПХ "Мираторг", Фондом "Иннопрактика" и АО "Московское" по племенной работе. Сотрудничество поможет сделать эффективней селекцию молочного направления и достойно конкурировать с зарубежными производителями племенной продукции, об этом в четверг сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент Агропромышленного холдинга "Мираторг" Виктор Линник на площадке Петербургского международного экономического форума обсудили разработку системы геномной селекции молочного крупного рогатого скота на территории Подмосковья.

"Современное животноводство - это, прежде всего, качественный племенной материал. Предприятия АПК, наши ученые большое внимание уделяют селекционной работе - это важно, в том числе и в реализации стратегических задач по импортозамещению. В ближайшее время подпишем меморандум с АПХ "Мираторг", Фондом "Иннопрактика" и АО "Московское" по племенной работе, который позволит сделать эффективней селекцию молочного направления. В настоящее время поголовье молочного скота в регионе - более 94 тыс. голов, из которых больше 43 тыс. - племенные. Мы планируем реализовать этот проект в течение пяти лет, что даст нам возможность достойно конкурировать с зарубежными производителями племенной продукции", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

В тексте отмечается, что в настоящее время в Подмосковье учет и молочный контроль поголовья производится на базе регионального информационно-селекционного центра - АО "Московское" по племенной работе". Система геномной селекции позволит определить и унифицировать методы измерения и расчета племенной ценности по важнейшим признакам, разработать общие подходы при отборе животных для популяции и генотипировать не менее 10 тыс. голов в год.

"Используя передовой опыт нашей компании в области геномной селекции, лаборатория предоставит хозяйствам Московской области высокоточный анализ по подтверждению происхождения, статусу носительства моногенных генетических заболеваний, статусу по хозяйственно-полезным признакам и подготовит расчет регионального селекционного индекса. В перспективе такая работа позволит создать российскую базу данных, а также замещать импорт и развивать экспортный потенциал племенного КРС", - процитировали в тексте слова Линника.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.