15 июня, 11:01

Новое правительство Турции намерено развивать экономику в рамках правил свободного рынка

АНКАРА, 15 июня. /ТАСС/. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз объявил в четверг планы нового правительства республики по развитию экономики страны в предстоящий период. Как он отметил на пресс-конференции в Анкаре, главным шагом будет повышение эффективности экономики Турции в рамках правил свободного рынка.

"Мы предпримем эффективные шаги по борьбе с главной проблемой инфляции, одновременно залечивая раны, нанесенные землетрясениями. Мы будем решительно продолжать предпринимать шаги по повышению конкурентоспособности и эффективности нашей экономики в рамках правил свободного рынка. Мы будем использовать наше фискальное пространство для социальных расходов и качественных инвестиций", - подчеркнул он. 

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