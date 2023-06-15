Новое правительство Турции намерено развивать экономику в рамках правил свободного рынка

АНКАРА, 15 июня. /ТАСС/. Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз объявил в четверг планы нового правительства республики по развитию экономики страны в предстоящий период. Как он отметил на пресс-конференции в Анкаре, главным шагом будет повышение эффективности экономики Турции в рамках правил свободного рынка.

"Мы предпримем эффективные шаги по борьбе с главной проблемой инфляции, одновременно залечивая раны, нанесенные землетрясениями. Мы будем решительно продолжать предпринимать шаги по повышению конкурентоспособности и эффективности нашей экономики в рамках правил свободного рынка. Мы будем использовать наше фискальное пространство для социальных расходов и качественных инвестиций", - подчеркнул он.